< sekcia Šport
Klein absolvoval operáciu zlomeného členka
Doliečovanie potrvá pol roka.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenský bojovník Ľudovít Klein podstúpil začiatkom tohto týždňa v Nemocnici Medissimo v Bratislave operáciu zlomeného pravého členka. Zveril sa do rúk renomovaného športového traumatológa Jána Grauzela. Tridsaťročnému Kleinovi zaberie rekonvalescencia približne pol roka.
„Ľudovít Klein si poškodil mäkké tkanivá a väzivá a zlomil si dolný koniec ihlice. Zranenie si vyžadovalo aj ošetrenie kosti pomocou metalickej dlahy a skrutiek, ktoré budeme musieť po pol roku vybrať. Museli sme rekonštruovať aj väzy. Operácia bola bez komplikácií, doliečovanie potrvá šesť mesiacov,“ spresnil diagnózu Grauzel.
Ten patrí medzi športovcami k vyhľadávaným odborníkom. „Pána doktora Grauzela mi odporučili známi zo športového sveta. Povedali, že zveriť sa do jeho rúk znamená stopercentný výsledok. Na základe toho som sa rozhodol. Cítim sa skvele. Verím, že rekonvalescencia bude rýchla. Päť až šesť týždňov by som mal mať ortézu a barly. Návrat do tréningového režimu predpokladám v lete,“ uviedol Klein v tlačovej správe.
Klein sa zranil 25. októbra na podujatí UFC 321 v Spojených arabských emirátoch v súboji s Poliakom Mateuszom Rebeckým. V záverečnom treťom kole si nešťastne zlomil pravý členok. Zápas napriek vážnemu zraneniu nielenže dobojoval, ale ho aj vyhral.
„Ľudovít Klein si poškodil mäkké tkanivá a väzivá a zlomil si dolný koniec ihlice. Zranenie si vyžadovalo aj ošetrenie kosti pomocou metalickej dlahy a skrutiek, ktoré budeme musieť po pol roku vybrať. Museli sme rekonštruovať aj väzy. Operácia bola bez komplikácií, doliečovanie potrvá šesť mesiacov,“ spresnil diagnózu Grauzel.
Ten patrí medzi športovcami k vyhľadávaným odborníkom. „Pána doktora Grauzela mi odporučili známi zo športového sveta. Povedali, že zveriť sa do jeho rúk znamená stopercentný výsledok. Na základe toho som sa rozhodol. Cítim sa skvele. Verím, že rekonvalescencia bude rýchla. Päť až šesť týždňov by som mal mať ortézu a barly. Návrat do tréningového režimu predpokladám v lete,“ uviedol Klein v tlačovej správe.
Klein sa zranil 25. októbra na podujatí UFC 321 v Spojených arabských emirátoch v súboji s Poliakom Mateuszom Rebeckým. V záverečnom treťom kole si nešťastne zlomil pravý členok. Zápas napriek vážnemu zraneniu nielenže dobojoval, ale ho aj vyhral.