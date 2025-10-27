< sekcia Šport
Klein má motiváciu rebríčkovo rásť: Rád hrám s lepšími hráčmi
Klein sa rebríčkovo a výsledkovo stabilizoval, je na 124. pozícii a len zopár miest ho delí od kariérového maxima - 109. priečky z augusta 2024.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Na domácom turnaji Slovak Open v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave bude Lukáš Klein v pozícii slovenskej singlovej jednotky. Dvadsaťsedemročný slovenský reprezentant chce v domácom prostredí ukázať, že má na to súperiť s rebríčkovo lepšie postavenými hráčmi. Ambíciou a cieľom Kleina do najbližšieho obdobia je vylepšiť si aktuálne postavenie, aby mohol pravidelne hrať na ešte lepších podujatiach.
Klein sa rebríčkovo a výsledkovo stabilizoval, je na 124. pozícii a len zopár miest ho delí od kariérového maxima - 109. priečky z augusta 2024. „Ako sa hovorí, vždy mohlo byť aj lepšie, ale mohlo byť aj horšie. Myslím si, že v lete som mal veľmi dobré obdobie, ktoré som aj využil. Ako sa hovorí, rok má 52 týždňov a človek sa na kurte cíti dobre tri-štyri týždne v roku. Bolo fajn, že som to využil aj na dobré výsledky. Myslím si, že aj teraz je to fajn v príprave. Verím, že ešte do konca roka pridám nejaký dobrý výsledok,“ zhodnotil pre TASR Klein doterajšiu sezónu.
Dva triumfy na challengeroch v San Marine a Zugu vynikajú medzi tohtoročnými úspechmi Kleina. Celkovo tak vo svojej kariére zdvíhal nad hlavu už šesťkrát víťaznú trofej, v piatich prípadoch v dvojhre a raz uspel vo štvorhre. „Rebríčkovo by som chcel byť vyššie, ako teraz som. Moju hru hodnotím tak, že som nebezpečný pre mojich súperov, ale musím hrať svoj štandard. Trochu by som ešte potreboval vylepšiť rebríček, aby som sa dostal na grandslamy a vyššie turnaje, a pokúsil sa tam udržať. To je cieľ na ďalšie týždne a mesiace,“ vyhlásil 27-ročný tenista.
Aktuálne postavenie v rebríčku zatiaľ predurčuje Kleina na väčších podujatiach k účasti v kvalifikáciách, čo by ale rád v najbližšej budúcnosti zmenil. „Mne sa osobne hrá lepšie na väčších turnajoch. Neviem, čím to je, nie že by bol nejaký rozdiel v príprave, ale asi sa rád porovnávam s tými lepšími. Je to iný pocit pre hráča, keď hrá kvázi ako outsider alebo ako favorit. Mám rád pocit, keď sa na niekoho lepšieho môžem vytiahnuť, preto by som sa rád posunul na vyššie turnaje a tam ukázal svoje kvality. Šanca dostať sa na Australian Open je, musel by som však hrať veľmi dobre a pomaly zopakovať dva týždne z leta. Človek však nikdy nevie, kým je šanca, tak treba zabojovať,“ vyjadril sa Klein k ambíciám do najbližšieho obdobia.
Aj na bratislavskom challengeri sa mal pôvodne predstaviť v kvalifikácii, ale napokon prešiel na základe aktualizovanej akceptačnej listiny do hlavnej súťaže. Tohtoročná edícia Slovak Open prináša historicky jedno z najkvalitnejších obsadení, v Bratislave sa predstaví až 11 hráčov z prvej stovky rebríčka ATP. „Termínovo to vyšlo tak, že je jeden challenger a jeden turnaj ATP v Európe. Všetci naháňajú body na Austráliu, ani tí lepší hráči zo stovky si nemôžu vyberať. Využívajú teda všetky šance, ktoré sú, tak sa prihlásia sem. Je to veľmi silný turnaj, ale ako som povedal, rád hrám s lepšími hráčmi. Možno pre mňa len lepšie,“ myslí si reprezentant Slovenska.
Okrem tenisových povinností odštartoval aj novú životnú kapitolu ako rodič. „Samozrejme, je to obrovská životná zmena a už sme sa na neho dlho tešili. Sme okej, snažím sa pomôcť s čím môžem a užívame si každú minútu. Som rád, že som pár dní doma, aby sme sa obidvaja naučili, ako fungovať, čo nám treba. Chvíľu to potrvá, kým si to celé uvedomím, ale myslím si, že mi to zatiaľ pomáha. Užívam si to na kurte,“ dodal na záver Klein.
