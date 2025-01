Klein nastúpi v 1. kole dvojhry Australian Open proti Kordovi

Melbourne 9. januára (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open proti nasadenej dvadsaťdvojke Američanovi Sebastianovi Kordovi. Úspešný kvalifikant sa so synom melbournskeho šampióna z roku 1998 Petra Kordu vo vzájomnom zápase ešte nestretol.



Vlani postpil Klein do 2. kola hlavnej súťaže, v ktorom prehral v strhujúcomn dueli s Nemcom Alexandrom Zverevom až po päťsetovom boji. V prípade postupu cez Sebastianu Kordu by sa stretol s víťazom súboja medzi domácim Austrálčanom Aleksandarom Vukičom a Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny.