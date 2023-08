dvojhra - 1. kolo kvalifikácie:



Lukáš KLEIN (SR) - Mariano Navone (Arg.) 6:1, 6:2

New York 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do 2. kola kvalifikácie grandslamového US Open. V stredajšom zápase zvíťazil nad Argentínčanom Marianom Navonem hladko 6:1, 6:2.