Klein i Molčan postúpili do finále kvalifikácie na Australian Open

muži - kvalifikácia - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR-14) - John Milllman (Austr.) 6:4, 6:3

Lukáš KLEIN (SR) - Denis Kudla (USA) 6:3, 6:7 (2), 6:4

Melbourne 11. januára (TASR) - Slovenskí tenisti Lukáš Klein a Alex Molčan postúpili do finále kvalifikácie dvojhry na grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne. Klein v druhom kole zdolal Američana Denisa Kudlu 6:3, 6:7 (2), 6:4, o osude zápasu rozhodol brejk v desiatom geme tretieho setu. Molčan v pozícii nasadenej štrnástky zvíťazil nad domácim Austrálčanom Johnom Millmanom 6:4, 6:3.Klein nastúpi v dueli o postup do hlavnej súťaže v noci na piatok SEČ proti Talianovi Stefanovi Napolitanovi. Molčana čaká Ind Sumit Nagal nasadený ako číslo 28. Klein má v úvode sezóny sľubnú formu. Minulý týždeň na turnaji ATP v Brisbane postúpil z kvalifikácie do 2. kola, keď získal skalpy Francúza Quentina Halysa, Američana Maximea Cressyho i Argentínčana Sebastiana Baeza. Vyradil ho až Talian Mattea Arnaldi, ktorému vo vyrovnanom zápase podľahol v troch setoch.