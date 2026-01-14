< sekcia Šport
Klein postúpil do finále kvalifikácie na Australian Open
V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej dvadsaťosmičky Španiela Daniela Meridu Aguilara po trojsetovom boji 6:3, 6:7 (2), 6:4.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Melbourne 14. januára (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open v Melbourne. V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej dvadsaťosmičky Španiela Daniela Meridu Aguilara po trojsetovom boji 6:3, 6:7 (2), 6:4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi v noci na štvrtok proti Američanovi Michaelovi Zhengovi, ktorý vyradil tretieho nasadeného Čiľana Marcela Barriosa Veru.
muži - kvalifikácia - 2. kolo:
Lukáš KLEIN (SR-28) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:3, 6:7 (2), 6:4
Lukáš KLEIN (SR-28) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:3, 6:7 (2), 6:4