Klein postúpil do finále kvalifikácie na Australian Open

.
Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej dvadsaťosmičky Španiela Daniela Meridu Aguilara po trojsetovom boji 6:3, 6:7 (2), 6:4.

Melbourne 14. januára (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open v Melbourne. V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej dvadsaťosmičky Španiela Daniela Meridu Aguilara po trojsetovom boji 6:3, 6:7 (2), 6:4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi v noci na štvrtok proti Američanovi Michaelovi Zhengovi, ktorý vyradil tretieho nasadeného Čiľana Marcela Barriosa Veru.



muži - kvalifikácia - 2. kolo:

Lukáš KLEIN (SR-28) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:3, 6:7 (2), 6:4
.

