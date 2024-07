Klein postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Kitzbüheli

Kitzbühel 22. júla (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do hlavnej súťaže na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej trojky poradil so sedmičkou "pavúka" Fínom Ottom Virtanenom 6:2, 6:4. V úvodnom kole dvojhry si zmeria sily so Sumitom Nagalom z Indie.