Klein postúpil do hlavnej súťaže na Australian Open, Kovalík neuspel

muži - kvalifikácia - finále:



Lukáš KLEIN (SR-28) - Terence Atmane (Fr.) 6:4, 6:1, Learner Tien (USA-16) - Jozef KOVALÍK (SR-21) 6:3, 6:4

Melbourne 9. januára (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa rovnako ako vlani prebojoval do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále kvalifikácie zvíťazil v pozícii nasadenej dvadsaťosmičky nad Francúzom Terencom Atmaneom 6:4, 6:1. Jozef Kovalík prehral ako nasadená dvadsaťjednotka so šestnástkou "pavúka" Američanom Learnerom Tienom 3:6, 4:6.Klein v prvom sete otočil z 2:3 na 5:3, druhé dejstvo bolo už jasne v jeho réžii. Zverenec trénera Karola Kučeru vlani postúpil na úvodnom podujatí veľkej štvorky do 2. kola, v ktorom prehral s olympijským šampiónom z OH 2020 v Tokiu Nemcom Alexandrom Zverevom až po päťsetovej dráme. Kovalík nevyužil šancu zahrať si tretíkrát na Australian Open v hlavnej súťaži.