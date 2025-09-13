< sekcia Šport
Klein prehral s Barrerom, Slovensko - Kolumbia po prvom dni 1:1
Klein bol pred druhým piatkovým singlom v pozícii výrazného favorita, k dobru mal v porovnaní so súperom viac ako dvesto rebríčkových miest.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú po prvom dni stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára s Kolumbiou nerozhodne 1:1. Lukáš Klein prehral v druhom piatkovom singli na harde v bratislavskom NTC s tímovou dvojkou súpera Adriom Sorianom Barrerom po dráme v troch setoch 6:3, 6:7 (5) a 6:7 (5).
Klein tak nenadviazal na úspech svojho tímového kolegu Alexa Molčana. V sobotu pokračuje duel najskôr od 14.00 h štvorhrou, v ktorej by mali podľa predbežnej nominácie nastúpiť Klein s Milošom Karolom proti dvojici deblových špecialistov Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez. Potom budú nasledovať záverečné dve dvojhry.
Klein bol pred druhým piatkovým singlom v pozícii výrazného favorita, k dobru mal v porovnaní so súperom viac ako dvesto rebríčkových miest. Zodpovedal tomu iba úvod súboja, domáci hráč číslo jedna zobral súperovi hneď jeho prvý servis a rýchlo sa ujal vedenia 3:0. V piatej hre síce čelil jedinému brejkbalu Kolumbijčana v prvom sete, no situáciu zvládol a dejstvo získal vo svoj prospech 6:3.
V druhom sete si obaja tenisti držali podanie až do stavu 6:6, v tajbrejku mal navrch Barrera a vynútil si pokračovanie. Klein mal v rozhodujúcom dejstve k dispozícii brejkbal v šiestej hre, no bez využitia a rovnako sa skončila aj šanca Barreru pri podaní Slováka za stavu 4:4. Dramatickú koncovku vyrovnaného boja tak rozuzlil ďalší tajbrejk. V ňom Klein nevyužil náskok 5:3, prehral potom štyri loptičky za sebou a tak aj celý zápas. Ten trval 2:21 h.
O úvodný bod pre Slovensko sa predtým postaral Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nicolasa Mejiu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).
Klein v zápase ani raz nestratil podanie, napriek tomu prehral: „Veľmi ma mrzí takýto zápas. Nebolo to dobré, necítil som sa dokonale, ale robil som, čo som mohol. Mal som to v rukách, mohlo to dopadnúť inak. Zlomové momenty prišli v tajbrejkoch. V rozhodujúcom som viedol, nechýbalo veľa, ale nepadlo to na našu stranu. Som sklamaný z výsledku. Nedá sa nič robiť, je to 1:1 a zajtra ideme odznova. Budem pripravený.“
Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth potvrdil, že Klein nastúpi s Karolom v sobotu na štvorhru: „Je to momentálne náš najsilnejší možný variant, ktorý môžeme postaviť. Musíme ísť do toho naplno, pretože každý bod už bude veľmi dôležitý.“ Šéfa slovenskej ekipy mrzelo, že Klein nedotiahol do úspešného konca dobre rozohratý duel. „Ušlo mu to pomedzi prsty, najmä ten posledný tajbrejk. Viedol tam 5:3, nezahral ďalšie lopty úplne zle, ale nevyšlo to. Je to škoda. Alex vyhral predtým zaslúžene, zvládol to výborne a využil svoje šance. Hral veľmi stabilne bez väčších výkyvov, hoci ho to stálo nejaké sily,“ zhodnotil Tóth pre TASR piatkové dvojhry.
Na víťazný tím čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
I. svetová skupina Davisovho pohára:
Slovensko - Kolumbia 1:1 po prvom dni
Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)
Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera 6:3, 6:7 (5), 6:7 (5)
sobota od 14.00 h:
Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez
Klein - Mejia
Molčan - Barrera
