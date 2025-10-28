< sekcia Šport
Klein prehral v 1. kole dvojhry s nasadenou jednotkou Collignonom
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein neuspel v 1. kole dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open. Najvyššie nasadenému Belgičanovi Raphaelovi Collignonovi podľahol po trojsetovom boji 6:3, 3:6, 6:7 (1). Vlaňajší finalista nastúpi v 2. kole proti víťazovi súboja medzi trojnásobným grandslamovým šampiónom Švajčiarom Stanom Wawrinkom a Ukrajincom Vitalijom Sačkom.
dvojhra - 1. kolo:
Raphael Collignon (Belg.-1) - Lukáš KLEIN (SR) 3:6, 6:3, 7:6 (1)
