Klein prehral v 1. kole dvojhry s nasadenou jednotkou Collignonom

Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein proti Belgičanovi Raphaelovi Collignonovi v zápase dvojhry 1. kola challengerového turnaja Slovak Open 2025 v Bratislave 28. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vlaňajší finalista nastúpi v 2. kole proti víťazovi súboja medzi trojnásobným grandslamovým šampiónom Švajčiarom Stanom Wawrinkom a Ukrajincom Vitalijom Sačkom.

Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein neuspel v 1. kole dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open. Najvyššie nasadenému Belgičanovi Raphaelovi Collignonovi podľahol po trojsetovom boji 6:3, 3:6, 6:7 (1). Vlaňajší finalista nastúpi v 2. kole proti víťazovi súboja medzi trojnásobným grandslamovým šampiónom Švajčiarom Stanom Wawrinkom a Ukrajincom Vitalijom Sačkom.



dvojhra - 1. kolo:

Raphael Collignon (Belg.-1) - Lukáš KLEIN (SR) 3:6, 6:3, 7:6 (1)
.

