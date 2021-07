Klein prehral v 1. kole s Austrálčanom Duckworthom

muži - dvojhra - 1. kolo:



James Duckworth (Aus.) - Lukáš KLEIN (SR) 5:7, 6:3, 7:6 (4)

Tokio 25. júla (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein neuspel v 1. kole dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. Vo svojej premiére pod piatimi kruhmi prehral s Austrálčanom Jamesom Duckworthom po dramatickom priebehu 7:5, 3:6, 6:7 (4). Zápas trval dve hodiny a 22 minút.V úvodnom sete si obaja súperi držali podanie až do 11. gemu, v ktorom Klein prelomil Duckworthov servis a následne ho potvrdil. Druhý set rozbehol slovenský tenista sľubne, viedol v ňom 2:1, no potom mu prestal vychádzať return. Za stavu 3:3 prehral tri gemy za sebou a set získal súper v pomere 6:3. V tom rozhodujúcom to bol boj o každú loptičku. Klein si strážil servis, no to platilo aj o Austrálčanovi. Rozhodnúť musel tajbrejk, v ňom mal od úvodu navrch Duckworth, ktorý premenil v poradí druhý mečbal. V 2. kole narazí na dvanásteho nasadeného Rusa Karena Chačanova.