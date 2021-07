Klein s Poláškom postúpili do 2. kola štvorhry

Na snímke slovenský tenista Filip Polášek odvracia úder na sieti v 1. kole štvorhry mužov počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu v nedeľu 25. júla 2021. V úvodnom kole štvorhry si Filip Polášek s Lukášom Kleinom zmerali sily so štvrtým nasadeným párom Aslan Karacev, Daniil Medvedev reprezentujúcim Ruský olympijský výbor (ROC). Foto: TASR - SOŠV/Andrej Galica

muži - štvorhra - 1. kolo:



Lukáš KLEIN, Filip POLÁŠEK (SR) - Aslan Karacev, Daniil Medvedev (ROC-4) 7:5, 6:4

Tokio 25. júla (TASR) - Slovenskí tenisti Lukáš Klein s Filipom Poláškom sa prebojovali do 2. kola štvorhry na OH 2020 v Tokiu. V úvodnom kole pri spoločnej turnajovej premiére vyradili štvrtý nasadený pár Aslan Karacev, Daniil Medvedev reprezentujúci Ruský olympijský výbor (ROC) 7:5, 6:4.Klein nastúpil na debla po náročnom trojsetovom singlovom maratóne s Austrálčanom Jamesom Duckworthom, v ktorom ťahal za kratší koniec. S Poláškom, úradujúcim deblovým šampiónom Australian Open, však mali od začiatku navrch. Hneď v úvodnom geme si pri podaní Medvedeva vypracovali tri brejkbaly. Hoci ani jeden nevyužili, v koncovke prvého setu slávili úspech, keď za stavu 5:5 Rusov brejkli pri podaní Karaceva. O osude druhého dejstva rozhodol deviaty gem, v ktorom Medvedev stratil servis. V ďalšej hre pri podaní Poláška odvrátili Slováci tri brejkbaly a zápas dotiahli do úspešného konca." povedal po výhre Polášek.