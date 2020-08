Klein sa pripravuje na medzinárodné turnaje: Verím, že sa začnú

Žilina 2. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa stal v predstihu víťazom päťdielnej série Peugeot Tennis Tour. Tá vyvrcholí koncom augusta v Prešove, no zverenec českého trénera Tomáša Krupu chce už v tomto období hrať na oficiálnych medzinárodných turnajoch.



Klein potvrdil triumf v sérii nedeľným víťazstvom v Žiline nad Filipom Horanským, zdolal ho 6:4, 6:3. Záverečný turnaj série PTT vyvrcholí v Prešove 28. augusta. Tam sa už však Klein pravdepodobne nepredstaví. "Som rád, že som vyhral toľko zápasov. Človek získava sebavedomie a hernú istotu. Dúfam, že mi to vydrží a pokúsim sa to pretaviť aj na oficiálnych turnajoch. Verím, že sa začnú, ak nie, potom sa v Prešove predstavím," uviedol Klein.



Dvadsaťdvaročný tenista si v nasledujúcich dňoch dopraje oddych: "Mal som to teraz nabité. Po tomto turnaji v Žiline si dám určite aj štyri, alebo päť dní oddychu."



Do Prešova sa nechystá ani finalista zo Žiliny Filip Horanský, aj on chce štartovať na medzinárodných challengerových turnajoch. "Máme informácie, že 17. augusta sa začnú. V Prešove teda asi nebudem. Ale som rád. že sa hrali tieto zápasy série, je to iné ako tréningy. Bola to kvalitná príprava. Som rád, že som odohral veľa zápasov, som pripravený na sezónu."