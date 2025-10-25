Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Klein v 1. kole Slovak Open nastúpi proti Collignonovi

Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K ťahákom bude patriž srbské derby medzi tretím nasadeným Laslom Djerem a Dušanom Lajovičom.

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein nastúpi v 1. kole dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open proti najvyššie nasadenému Belgičanovi Raphaelovi Collignonovi, vlaňajšiemu finalistovi. Norberta Gombosa čaká Estónec Mark Lajal a ďalšieho držiteľa voľnej karty Alexa Molčana úspešný kvalifikant.

K ťahákom bude patriž srbské derby medzi tretím nasadeným Laslom Djerem a Dušanom Lajovičom. Trojnásobný grandslamový šampión Švajčiar Stan Wawrinka si počká na súpera z kvalifikácie rovnako ako druhý nasadený Čiľan Alejandro Tabilo. Štvrtý nasadený Nemec Jan-Lennard Struff sa stretne s Belgičanom Alexandrom Blockxom.
