Klein sa stal víťazom dvojhry na HSC Cup-e v Piešťanoch

Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein vo finále turnaja HSC Cup Piešťany 2020 v Piešťanoch v nedeľu 26. júla 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

dvojhra - finále:



Lukáš Klein (SR-5) - Filip Horanský (SR-2) 7:5, 7:6 (5)



Piešťany 26. júla (TASR) - Lukáš Klein sa stal víťazom dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch. Ako piaty nasadený zdolal v nedeľnom finále druhého hráča podujatia Filipa Horanského v dvoch setoch 7:5 a 7:6 (5).Horanský mal lepší vstup do zápasu, využil hneď prvú možnosť na brejk súperovho podania, následne aj druhú a v prvom sete sa ujal vedenia 3:0. To však neudržal, vo štvrtom geme využil Klein druhý brejkbal, rovnako aj vo ôsmej hre a vyrovnal na 4:4. Horanský potom za stavu 4:5 odvrátil dva setbaly, no v záverečnom geme sa mu to podarilo len raz, keď opäť stratil podanie a tak prvý set vyhral Klein 7:5. Úvod druhej sady bol tentoraz v jeho prospech a vypracoval si vedenie 3:0. V ďalšom priebehu dokázal Horanský stiahnuť náskok, vyrovnal na 5:5, keď v desiatom geme odvrátil mečbal. Napínavý druhý set vyústil až do tajbrejku. V ňom viedol Horanský 3:1, no neudržal náskok a nakoniec prehral 5:7.Kleinovi sa na Peugeot Tennis Tour 2020 darí, z troch turnajov vyhral dvojhru na úvodnom turnaji Bratislava Open i v Piešťanoch a na Privatbanka Open prehral len vo finále s Alexom Molčanom. Do celkového hodnotenia si tak v nedeľu pripísal ďalších 20 bodov a je na čele rebríčka. Okrem toho získal aj prémiu 3000 eur.povedal víťaz.