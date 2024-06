Kleindienst prestúpil z Heidenheimu do Mönchengladbachu

Berlín 21. júna (TASR) - Nemecký futbalista Tim Kleindienst z Heidenheimu prestúpil do Borussie Mönchengladbach. S klubom uzavrel štvorročný kontrakt. V Heidenheime si 28-ročný útočník uplatnil výstupnú klauzulu v zmluve, ktorá mu pôvodne mala platiť do roku 2027.



Oba kluby sa dohodli, že nezverejnia výšku prestupovej čiastky. Podľa odhadov agentúry DPA by sa suma mala pohybovať vo výške 7 miliónov eur. "Pre mňa je to veľká osobná príležitosť," uviedol Kleindienst na margo prestupu.