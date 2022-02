Kliment tvrdí, že UEFA hľadá profutbalové riešenia aj po invázii Ruska

Senec 25. februára (TASR) - Na volebnej Konferencii SFZ v Senci nechýbal ani bývalý generálny sekretár zväzu Jozef Kliment. Ten sa z pozície člena oddelenia národných asociácií UEFA najpovolanejšie mohol vyjadriť ku stratégii riadiaceho orgánu kontinentálneho futbalu v aktuálnej vojnovej kríze na Ukrajine.



Po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu už výkonný výbor UEFA prijal aj prvé opatrenia. Dejisko tohtoročného finále Ligy majstrov z Petrohradu presunul do Paríža a rozhodol, že zápasy pod kuratelou UEFA sa nemôžu konať na území Ukrajiny ani Ruska.







"Už od začiatku covidu máme v UEFA rozpracovaný mechanizmus pre riešenie krízových situácií aj z hľadiska komunikácie. V tomto smere to funguje podobne. Zriadila sa krízová pracovná skupina zložená z ľudí z rôznych oddelení, aby sme nášmu vedeniu prinášali aktuálne informácie. Dnes bol prvý mimoriadny výkonný výbor. Línia UEFA je taká, aby sme monitorovali situáciu a postupne prinášali profutbalové rozhodnutia. Nie okamžite, lebo tlak je obrovský. Snažíme sa situáciu vyhodnotiť a prijímať rozhodnutia zápas po zápase a deň po dni. Tak sme rozhodli aj o prenose finále Ligy majstrov z Petrohradu do Paríža. Druhé rozhodnutie bolo, že všetky zápasy pod hlavičkou UEFA, klubov aj reprezentácií, sa nemôžu konať na území Ukrajiny a Ruska až do odvolania," povedal Kliment.



Okamžite po eskalácii vojenských operácií sa objavili otázky, ako to bude s futbalom vyzerať v oboch krajinách. Či ruské kluby vylúčia zo súťaží UEFA, či sa budú môcť hrať zápasy klubov zainteresovaných krajín. Ukrajinský zväz vzhľadom na situáciu musel zastaviť futbalové súťaže. "Pýtali sa ma na to aj na konferencii tu na Slovensku, či Rusko môže byť vylúčené z play off o MS. UEFA vždy razí tendenciu a hľadá riešenia, aby sa mohlo hrať aj na neutrálnej pôde, aby sa hralo na trávniku," vysvetlil Kliment a priblížil postup, aký UEFA v podobných situáciách volí: "Ako aj pri odklade EURO o rok, chceme postupovať postupne a triezvo, zhodnocovať situáciu a pred každým prijatým rozhodnutím najprv informovať všetkých 55 členských zväzov. Až potom prijať rozhodnutia a vždy na základe aktuálnej situácie. My sme športová organizácia a politickú sféru vnímame ako veľmi dôležitú, ktorá má vplyv na naše fungovanie. Ale vždy sa snažíme hľadať riešenia v rámci športovej rodiny, aby súťaže mohli pokračovať. Rešpektujeme rozhodnutia štátnych orgánov v jednotlivých krajín, rokujeme v koordinácii s nimi. Hľadáme riešenia ako sa to dá a aby sa futbal hral, rešpektujúc aktuálnu situáciu. Futbal je na prvom mieste. chceme ho hrať na trávniku. Až pokiaľ bude nutné, budeme to riešiť spoza stola."