Klinsmann nahneval Iránčanov, vyzvali ho k odchodu z FIFA

Dauha 27. novembra (TASR) - Predstavitelia iránskeho futbalu a portugalský tréner tamojšej reprezentácie Carlos Queiroz vyzvali Jürgena Klinsmanna, aby odišiel zo štruktúr FIFA. Podľa nich pri televíznom hodnotení zápasu Irán - Wales (2:0) zástupcov Ázie urážal.



Bývalý nemecký útočník Klinsmann pracuje v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) na oddelení technických štúdií, jeho šéfom je bývalý dlhoročný tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger. Ako analytika si ho na duel B-skupiny pozvala do štúdia britská BBC. Irán predviedol proti Walesu kvalitný výkon, ktorý korunoval dvoma gólmi v nadstavenom čase druhého polčasu, no Klinsmannovi sa správanie jeho hráčov nepáčilo a pripisoval to ich národnej náture. "To nie je náhoda, všetko sa to konalo zámerne. Vytvárali tlak na rozhodcov. Neustále ste mohli vidieť, ako vyskakovali z lavičky, komunikovali s čiarovým a štvrtým rozhodcom. Hučali im do ucha, kričali do tváre, toto je ich kultúra. Po takýchto momentoch môžete stratiť koncentráciu," povedal Klinsmann podľa AFP. TASR pripomína, že v rokoch 2011-2016 trénoval aj reprezentáciu USA, s ktorou sa Irán stretne v rozhodujúcom zápase o postup do osemfinále.



Reakcia nenechala na seba dlho čakať. "Nezáleži na tom, ako rešpektujem to, čo dosiahol na trávniku. Jeho poznámky o iránskej kultúre, iránskom tíme a mojich hráčoch sú urážkou futbalu. Typické predpojaté tvrdenia a demonštrovanie vlastnej nadradenosti," vyhlásil tréner Iránčanov Queiroz a ako prvý vyzval Klinsmanna, aby rezignoval na svoj post vo FIFA.



Rýchlo sa k výzve pridalo aj vedenie Iránskej futbalovej federácie. "Už sme požiadali FIFA o okamžité vysvetlenie a požadujeme odstúpenie pána Klinsmanna," zverejnilo.