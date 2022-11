Klinsmann tvrdí, že v Katare môžu prekvapiť outsideri

Dauha 19. november (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Jurgen Klinsmann tvrdí, že niektoré tímy, ktoré nepatria medzi favoritov, to môžu na MS 2022 dotiahnuť ďaleko. Šampionát odštartuje v nedeľu o 17.00 SEČ duelom medzi domácim Katarom a Ekvádorom.



"Myslím, že uvidíme viaceré prekvapenia. Africké tímy i mužstvá z Ázie to môžu dotiahnuť na MS ďaleko. Bude sa hrať útočný futbal, čo týmto tímom vyhovuje. Verím, že to bude veľmi zaujímavý turnaj. Hráči nepotrebujú veľa času na prípravu, pretože do reprezentačných zápasov naskočia rozbehnutí z ligových súťaží," citovala Klinsmanna agentúra AFP.