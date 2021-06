Kližan sa rozlúčil s antukou semifinálovou prehrou na Bratislava Open

Tallon Griekspoor (Hol-5.) - Martin KLIŽAN (SR) 6:4, 5:7, 6:4

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan nepostúpil do finále dvojhry na challengri Kooperativa Bratislava Open. Piatemu nasadenému Holanďanovi Tallonovi Griekspoorovi podľahol v semifinále po trojsetovom boji 4:6, 7:5, 4:6.Kližan už pred začiatkom turnaja avizoval, že v Bratislave to bude jeho rozlúčka s antukou a po Wimbledone, kde absolvuje kvalifikáciu, plánuje ukončiť kariéru. "," uviedol Kližan, ktorý za stavu 4:3 v prvom sete požiadal o medical time out pre bolesti nohy.," dodal dlhoročný slovenský daviscupový reprezentant.Bilancovať kariéru zatiaľ nechce. "."