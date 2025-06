KLM Open prerušili pre silný vietor a tmu, Teťák priebežne 63.

Amsterdam 6. júna (TASR) - Slovenskému profesionálnemu golfistovi Tadeášovi Teťákovi patrilo po druhom hracom dni na turnaji KLM Open v Amsterdame priebežné 63. miesto, na ktorom bol spoločne s ďalšími 11 hráčmi. Bol tak na najlepšej ceste, aby na podujatí prestížnej série DP World Tour prešiel cutom. Druhé kolo v piatok nedohrali, program museli najprv prerušiť pre silný vietor, po dvojhodinovej prestávke sa opäť rozbehol, no zastavila ho tma. Kolo dohrajú v sobotu ráno.



Teťák stihol absolvovať všetkých 18 jamiek, ktoré zahral na 75 úderov, teda štyri nad par. Pripísal si tri birdie, ale aj tri bogey a dva double bogey. Celkovo mal skóre 146/+4. Pokiaľ by sa po dohrávanom programe situácia príliš nezmenila, slovenský golfista by tesne prešiel cutom a zahral si aj vo víkendovom 3. a 4. kole. Na čelo poradia sa vyhupol Švéd Joakim Lagergren s bilanciou 134/-8. Na ihrisku The International viedol o dva údery pred Portugalčanom Ricardom Gouveiom.