Klobučník na 200 m prsia 26., štafeta na 4x200 v.sp. 15.

Budapešť 19. mája (TASR) - Slovenský plavecký reprezentant Tomáš Klobučník obsadil v stredajších dopoludňajších rozplavbách počas tretieho súťažného dňa na majstrovstvách Európy v Budapešti 26. pozíciu na 200 m prsia. Dosiahol čas 2:13,29 min a nepostúpil do popoludňajšieho semifinále.



Tridsaťročný bývalý olympionik nenadviazal na pondelňajší slovenský rekord na polovičnej trati, no opäť potvrdil B-limit na OH aj majstrovstvá sveta. Účasť v elitnej šestnástke zostala vzdialená aj ďalšiemu slovenskému reprezentantovi Richardovi Nagyovi, ktorý na 200 m polohové preteky skončil časom 2:03,35 min na 29. mieste. V rovnakej disciplíne sa predstavil aj Alex Kušík, ktorý časom 2:08,16 finišoval 39.



Medzi ženami sa na 200 m kraul predstavili tri Slovenky, najlepšie skončila na 45. priečke Martina Cibulková (2:02,70), Zora Ripková skončila o dve pozície nižšie (2:03,18), Laura Benková (2:03,35) uzavrela prvú päťdesiatku.



V akcii bola aj mužská štafeta na 4x200 m v.sp. v zložení Jakub Poliačik, Richard Nagy, Adam Halás a Matej Duša. Obsadila poslednú 15. pozíciu, časom 7:44,39 zaostala za slovenským národným maximom o 22 stotín.