Klobučník víťazom B-finále na 200 m prsia na mítingu v Štokholme

Štokholm 8. apríla (TASR) - Slovenský plavec Tomáš Klobučník zvíťazil vo štvrtok v B-finále na 200 m prsia na mítingu Swim Open Stockholm časom 2:16,21 minúty. Potvrdil ním B-limit na majstrovstvá Európy v Budapešti.



"Dnešný deň priniesol pre slovenské plávanie jednu pozitívnu správu. Tomáš Klobučník sa po dlhom zápase so zdravotnými problémami spôsobenými Covidom-19 vracia späť. Už v raňajších rozplavbách v disciplíne 200 m prsia mu tesne uniklo A-finále, ale čas 2:16,66 min. mu priniesol letenku na májové ME v plávaní v Budapešti. Vo večernom B-finále, ktoré suverénne ovládol si čas ešte vylepšil na 2:16,21 min. Sú to jeho najlepšie osobné výkony v danej disciplíne za posledný rok a pol a je prísľubom do ďalších pretekových dní v Štokholme. Už zajtra sa Tomáš predstaví na polovičnej trati na 100 m prsia," zhodnotil Klobučníkov výkon tréner Karol Procházka a dodal: "Z ďalších SR reprezentantov by som vyzdvihol Martinu Cibulkovú, ktorá vo finále 200 kraul potvrdila limit na ME v Budapešti a za osobákom zaostala len o 0,15 s."