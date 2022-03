Klopp: Alexander-Arnold bude pre svalové zranenie chýbať Liverpoolu

Liverpool 18. marca (TASR) - Anglický futbalista Trent Alexander-Arnold bude chýbať Liverpoolu niekoľko týždňov. V stredajšom stretnutí anglickej Premier League si poranil zadný stehenný sval.



Krajný obranca vynechá aj zápasy reprezentácie, Angličanov čakajú prípravné duely proti Švajčiarsku a Pobrežiu Slonoviny. "Nahradiť Trenta bude možné, no zložité. Nepoznám nikoho, kto hrá ako on. Nie sú to pre nás dobré správy, uvidíme, ako dlho to potrvá," povzdychol si podľa BBC tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.