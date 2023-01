Jürgen Klopp chce, aby Firmino s Milnerom ostali v Liverpoole

Liverpool 21. január (TASR) - Futbalový tréner Jurgen Klopp by rád udržal Roberta Firmina a Jamesa Milnera v Liverpoole aj po skončení prebiehajúcej sezóny. Brazílčan Firmino zohral kľúčovú úlohu počas triumfu v Lige majstrov v roku 2019, no po príchode Darwina Nuneza a Codyho Gakpa už nedostáva toľko priestoru.



"Bobby vie aká je súčasná situácia v klube a čo si o ňom myslíme. Je nesebecký a to sa nevidí často. Neviem na 1000 percent aké sú jeho plány," uviedol Klopp pre agentúru AFP na adresu Firmina, ktorý skóroval počas tejto sezóny deväťkrát v 21 zápasoch. Ani jeho 37-ročný spoluhráč Milner nie je pevnou súčasťou zostavy a v tomto ročníku ho trápili aj zranenia.



"Nie je to tak, že by Milly očakával nasadenie v 64 zápasoch počas sezóny. Vo všetkých však môže byť veľmi dôležitý. Som si istý, že môžeme využiť jeho osobnosť aj myslenie," doplnil Klopp, ktorý začiatkom tohto týždňa odmietol špekulácie, že je príliš lojálny k niektorým svojim stáliciam. V sobotnom ligovom dueli proti Chelsea (0:0) odkoučoval svoj 1000. duel v kariére.