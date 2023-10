Klopp chce, aby sa zápas Liverpoolu s Tottenhamom opakoval

Liverpool 4. októbra (TASR) - Jürgen Klopp chce, aby sa zopakoval zápas anglickej Premier League medzi jeho Liverpoolom a Tottenhamom (1:2). Dôvodom je chyba supervízorov systému VAR, ktorí za bezgólového stavu neuznali regulárny gól "Reds".



Luis Diaz dostal loptu do siete v 34. minúte, ale hlavný rozhodca gól neuznal pre údajný ofsajd, ktorý signalizoval jeho asistent. Následne verdikt neopravili ani ich kolegovia pri systéme VAR. Vedenie anglických futbalových arbitrov PGMOL priznalo po stretnutí zlyhanie ľudského faktora a šéf rozhodcov Howard Webb sa v sobotu večer Liverpoolu ospravedlnil.



Rozhodcovia Darren England a Dan Cook, ktorí sa dopustili chyby, neboli počas zvyšku víkendu delegovaní a vynechajú aj zápasy nadchádzajúceho kola anglickej Premier League. PGMOL poskytol detailný report i zvukový záznam vedeniu domácej súťaže, ktorá ho následne zdieľala so všetkými účastníkmi. Nahrávka zachytila konverzáciu videorozhodcov, ktorí si v prvom momente mysleli, že bolo správne neuznať gól. Svoju chybu si uvedomili až po následnej rozohrávke.



Podľa Kloppa však zverejnenie audia nič nezmenilo a požaduje opakovanie zápasu. "Vôbec to nič nezmenilo. Je to očividná chyba a myslím si, že by pre takéto prípady malo existovať riešenie. Výsledkom by malo byť opakovanie zápasu," povedal na stredajšej tlačovej konferencii. "Argumentom proti je to, že by to otvorilo veľké brány. Bolo by to bezprecedentné, také niečo sa ešte nestalo. Som zvyknutý na zlé a ťažké rozhodnutia, ale toto sa nikdy nestalo a preto si myslím, že opakovanie je správna vec," uviedol.



Na otázku novinárov, či bude on alebo klub formálne žiadať Premier League o opakovanie, Klopp odpovedal: "V tejto fáze stále analyzujeme informácie, ktoré máme."



Víťazstvo nad Spurs mohlo posunúť Liverpool na čelo tabuľky Premier League. Okrem pochybenia rozhodcov oslabili tím trénera Jürgena Kloppa aj dve vylúčenia. Ako prvý videl červenú kartu stredopoliar Curtis Jones po tvrdom zákroku v 26. minúte. Od 69. minúty dohrávali hostia v deviatich po druhej žltej karte pre Dioga Jotu. Napriek tomu bol stav do šiestej minúty nadstavenia nerozhodný, o troch bodoch pre hostí rozhodol nešťastný vlastný gól Joela Matipa.