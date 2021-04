Klopp chce dostať Liverpool do prvej štvorky Premier League

Liverpool 2. apríla (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp by v zostávajúcich kolách anglickej Premier League rád zachránil účasť "The Reds" v elitnej štvorke. Tá by klubu garantovala účasť v prestížnej Lige majstrov aj v nasledujúcej sezóne. Aktuálne sa jeho mužstvo nachádza až na siedmom mieste tabuľky a má odohratých 29 duelov z 38.



Na štvrtú pozíciu Chelsea Londýn stráca Liverpool päť bodov. V sobotu sa predstaví na pôde deviateho Arsenalu Londýn, cez týždeň vo štvrťfinále LM proti Realu Madrid. "Nemáme veľa bodov na márne míňanie. Čaká nás náročný program, nielen v Premier League, ale aj v Lige majstrov. Nevzdávame sa a nezúfame, chceme sa dostať do prvej štvorky. Po reprezentačnej prestávke je to vždy výzva, keď sa vrátia hráči z národných tímov, kde hrajú iným systémom. Budeme mať jeden tréning, aby sme sa spoločne o to pokúsili, ale už som si na to zvykol," citovala nemeckého trénera agentúra AFP.



"Vieme, kam sa chceme dostať, ale musíme začať víťaziť. O prvé víťazstvo sa pokúsime v sobotu na Arsenale a uvidíme," dodal Klopp, ktorého teší forma portugalského útočníka Dioga Jotu: "Momentálne hrá dobre, ukázal to už pred reprezentačnou pauzou a aj v reprezentačných zápasoch. Je to jeden z mála benefitov pre klub, že sa hráč ukáže vo výbornom svetle v reprezentácii."