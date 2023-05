Klopp chce trénerskú výzvu: Zabránilo by to situáciám ako v Bochume

Liverpool 4. mája (TASR) - Nemecký tréner FC Liverpool Jürgen Klopp by chcel aj vo futbale zaviesť takzvanú "trénersku výzvu" na preskúmanie verdiktov rozhodcov. Uviedol to po kontroverznej bundesligovej remíze jeho bývalého klubu Borussie Dortmund na ihrisku Bochumu 1:1, v ktorom arbitri hostí pripravili o pokutový kop.



Klopp je známy konfliktmi s rozhodcami a momentálne čelí vyšetrovaniu za svoje správanie po nedeľňajšej výhre nad Tottenhamom 4:3. V rozhovore pre nemecký magazín Kicker uviedol, že tréneri by mali mať možnosť formálne spochybniť sporné verdikty rozhodcov, rovnako ako to funguje vo viacerých iných športoch. "Trénerská výzva je riešenie, ako sa v budúcnosti vyhnúť niečomu podobnému," povedal.



Narážal na piatkový duel Bundesligy, v ktorom rozhodcovia nesprávne neprisúdili Dortmundu penaltu. Po vyhodnotení spornej situácie to potvrdila rozhodcovská komisia Nemeckého futbalového zväzu. Dortmund iba remizoval na ihrisku zachraňujúceho sa Bochumu a po víkende prišiel o post lídra tabuľky. Štyri kolá pred koncom stráca bod na Bayern Mníchov. Na spornú situáciu nezareagoval počas hry hlavný rozhodca Sascha Stegemann a do deja nezasiahol ani videoasistent. Chybu si následne priznal aj Stegemann: "Spätne musím povedať, že by som bol udelil penaltu, keby som si pozrel záznam."



"Je mnoho dobrých príkladov, kde trénerská výzva funguje. Napríklad v pozemnom hokeji sa už dávno osvedčila," povedal Klopp. Trénerská výzva sa používa napríklad aj v hokeji, americkom futbale, NBA, či rugby a v tenise môžu reklamovať verdikt arbitrov samotní hráči.



Klopp viedol Dortmund v sezóne 2011/12, keď Borussia naposledy získala titul. Podľa nemeckého trénera mal videoasistent minimálne upozorniť Stegemanna, aby si situáciu pozrel na videu. Klopp uviedol, že keď videl situáciu a nepískala sa penalta, povedal si: "Už tomuto svetu nerozumiem."