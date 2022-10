Klopp dostal od FA pokutu vo výške takmer 35.000 eur

Liverpool 27. októbra (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp dostal vo štvrtok pokutu vo výške takmer 35.000 eur za nešportové správanie. Klub sa môže proti trestu odvolať.



FA obvinila Kloppa z nešportového správania v utorok 18. októbra. Nemcovi hrozil okrem finančnej pokuty aj zákaz účasti na nadchádzajúcom zápase proti Leedsu, ktorému sa však vyhol.



Kouč "The Reds" videl v 11. kole Premier League proti Manchestru City červenú kartu po tom, ako v 86. minúte začal nespokojne kričať na postranného rozhodcu. Za stavu 1:0 rozhodca neodpískal priamy kop po zákroku Bernarda Silvu na Mohameda Salaha, čo Kloppa značne nahnevalo.



"Nedokázal som ovládať svoje emócie. Bola to moja chyba, za ktorú som dostal červenú kartu. Zaslúžil som si ju. Mám 55 rokov, takže by som sa mal vedieť ovládať," citoval Kloppa portál The Mirror.