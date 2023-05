Klopp dostal za kritiku rozhodcu dištanc proti Aston Ville

Londýn 18. mája (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp nebude môcť viesť mužstvo z lavičky v sobotňajšom ligovom zápase s Aston Villou. Dištanc si vyslúžil za kritiku hlavného rozhodcu Paula Tierneyho v stretnutí s Tottenhamom Hotspur (4:3). Futbalová asociácia mu udelila dvojzápasový trest s podmienečným odkladom druhého duelu, informovala AFP.



V zápase so Spurs, ktorý sa hral 30. apríla na Anfielde, stratili domáci trojgólový náskok. V nadstavenom čase však strhol víťazstvo na stranu Liverpoolu Diogo Jota. Kouč "The Reds" jeho gól bujaro oslavoval pred štvrtým rozhodcom, za čo mu Tierney udelil žltú kartu.



"Moja oslava gólu nebola adekvátna, žltá karta bola namieste. Ale to, čo mi v tej chvíli rozhodca povedal, nebolo O.K. Nerozumiem, čo proti nám má," sťažoval sa Klopp. Okrem dištancu musí za spochybňovanie integrity arbitra zaplatiť pokutu 75.000 libier.