Klopp dúfa, že Liverpool dokáže nájsť vhodného stopéra

Liverpool 29. januára (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp prezradil, že jeho klub hľadá na trhu s hráčmi stopéra. Nie je si však istý, či sa podarí do pondelkovej uzávierky prestupov vhodného nájsť.



"The Reds" trápia zranenia defenzívnych hráčov. Mimo hry sú dlhodobo Virgil van Dijk a Joe Gomez, v štvrtkovom víťaznom stretnutí proti Tottenhamu (3:1) musel po polčase vystriedať Joel Matip. Na najbližší duel Premier League proti West Hamu nebude k dispozícii ani defenzívny stredopoliar Fabinho. "Matipovo zranenie vo mne vyvolalo emócie. Je tu iskierka nádeje, že nie je vážne, no rozhodne nám neuľahčilo situáciu," povedal podľa AFP Klopp.



Vedenie Liverpoolu je pripravené zaplatiť za nového obrancu 80 miliónov libier. Klopp by uvítal dlhodobé riešenie problému v obrane. "Nemyslím si, že hráča s takou hodnotou by mal klub rýchlo predávať. Netuším ani, či je taký hráč vôbec na trhu k dispozícii. Je však zrejmé, že musíme nájsť obrancu, ktorý sa k nám hodí a zároveň dbať na finančnú situáciu klubu," priznal Klopp.