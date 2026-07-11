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Klopp je bližšie k prevzatiu funkcie trénera nemeckej reprezentácie
Klopp by mal na reprezentačnej lavičke nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po neúspechu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Autor TASR
New York 11. júla (TASR) - Jürgen Klopp je bližšie k prevzatiu funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB) sa s bývalým koučom Liverpoolu dohodlo na kľúčových bodoch kontraktu.
Podľa agentúry DPA rokovania prebehli v piatok v New Yorku, zväz na nich zastupovali jeho prezident Bernd Neuendorf i viceprezident Hans-Joachim Watzke. „Rokovania budú pokračovať v priebehu budúceho týždňa. Obe strany sú presvedčené o tom, že príde k dohode aj s Red Bullom, terajším zamestnávateľom Jürgena Kloppa,“ uviedli predstavitelia DFB vo svojom vyhlásení.
Klopp by mal na reprezentačnej lavičke nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po neúspechu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. Nemci v šestnásťfinále prekvapujúco prehrali s Paraguajom po rozstrele z 11 m.
Podľa agentúry DPA rokovania prebehli v piatok v New Yorku, zväz na nich zastupovali jeho prezident Bernd Neuendorf i viceprezident Hans-Joachim Watzke. „Rokovania budú pokračovať v priebehu budúceho týždňa. Obe strany sú presvedčené o tom, že príde k dohode aj s Red Bullom, terajším zamestnávateľom Jürgena Kloppa,“ uviedli predstavitelia DFB vo svojom vyhlásení.
Klopp by mal na reprezentačnej lavičke nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po neúspechu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. Nemci v šestnásťfinále prekvapujúco prehrali s Paraguajom po rozstrele z 11 m.