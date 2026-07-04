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Klopp je pripravený rokovať o prevzatí funkcie trénera Nemcov

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Na archívnej snímke z 8. októbra 2024 futbalový tréner Jürgen Klopp sa usmieva počas prevzatia Rad za zásluhy spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecký futbalový zväz (DFB) chce na jeho miesto dosadiť bývalého kouča FC Liverpool a Borussie Dortmund Jürgena Kloppa, ktorý podľa DPA o pozíciu prejavil záujem. Foto: TASR/AP

V súčasnosti 59-ročný kouč naposledy viedol FC Liverpool v rokoch 2015-2024 a priviedol ho k anglickému titulu i triumfu v Lige majstrov.

Autor TASR
Berlín 4. júla (TASR) - Jürgen Klopp je pripravený prevziať funkciu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Očakáva sa, že rokovania s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) budú intenzívne.

Klopp môže nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po prehre Nemcov v šestnásťfinále MS 2026 s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele. Nemeckému zväzu už v piatok oznámil, že je „principiálne ochotný“ zasadnúť na lavičku Nemecka. „Načasovanie nie je dokonalé. Som však pripravený. Rokovania budú intenzívne. Máme aktuálne veľa problémov a tie nespôsobil Julian Nagelsmann,“ povedal Klopp podľa AFP.

V súčasnosti 59-ročný kouč naposledy viedol FC Liverpool v rokoch 2015-2024 a priviedol ho k anglickému titulu i triumfu v Lige majstrov. Predtým trénoval aj Borussiu Dortmund a Mainz. Aktuálne pracuje ako šéf futbalu v Red Bulle. „Mám kontrakt s Red Bullom a zmluvy treba dodržiavať. Musím sa ešte porozprávať s riaditeľom Oliverom Mintzlaffom, nemecký futbal mu však je blízky. Z tejto situácie sa dá vyjsť s čistým štítom,“ pripomenul Klopp jednu z komplikácií, ktorá mu môže zabrániť zasadnúť na trénerskú stoličku.
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