Klopp je rád, že má opäť celý tím pokope: Na Everton budeme pripravení

Liverpool 31. mája (TASR) - Pre trénera futbalistov FC Liverpool Jürgena Kloppa je obrovským povzbudením, že má pokope opäť celý tím a že sa môžu jeho zverenci spoločne pripravovať na reštart anglickej Premier League. "The Reds" sa po obnovení súťaže budú snažiť vybojovať prvý ligový titul od roku 1990, v čase prerušenia Premier League z dôvodu pandémie koronavírusu mali na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred druhým Manchestrom City.



Hráči Liverpoolu sa na základe projektu Reštart mohli v uplynulých dňoch zapojiť už aj do kontaktných tréningov. Chcú byť pripravení na sobotu 20. júna, keď by sa podľa plánu mali vrátiť do súťažného kolotoča mestským derby s Evertonom. "V tejto chvíli nemusíme byť pripravení na zápas. Snažíme sa denno-denne zvyšovať intenzitu tréningov, no musíme byť fit až na 19. či 20. júna, alebo ktorýkoľvek iný deň, ktorý nám určia na zápas s Evertonom. To je moment, keď potrebujeme byť stopercentne pripravení," zdôraznil Klopp v rozhovore pre klubový web.



Premier League prerušili pre koronavírusovú pandémiu 13. marca. Podľa nemeckého kouča "bola futbalová prestávka bezprecedentne dlhá". "Doteraz nikdy v našich životoch sme nezažili deväť týždňov bez futbalu," poznamenal Klopp.



Premier League by sa mala po pauze opäť rozbehnúť v stredu 17. júna. Hrať sa ale bude bez fanúšikov podobne ako v Nemecku, Taliansku či Španielsku. Súťaž by mala opäť odštartovať duelom medzi úradujúcim majstrom Manchestrom City a Arsenalom Londýn, na 17. júna naplánovali aj ďalší dohrávaný súboj Aston Villy so Sheffieldom United. Zápasy 30. kola sa uskutočnia 19. až 21. júna. Do konca sezóny treba odohrať ešte deväť kôl. Liverpool vedie tabuľku s 25-bodovým náskokom pred "Citizens", tí majú v porovnaní s lídrom zápas k dobru. LFC stačia k zisku titulu dve víťazstvá.