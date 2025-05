Klopp kritizoval fanúšikov za bučanie na Alexandra-Arnolda:Nezabudnite

Londýn 24. mája (TASR) - Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp kritizoval fanúšikov anglického klubu za bučanie na adresu Trenta Alexandra-Arnolda v závere sezóny. Reprezentant Anglicka po aktuálnej sezóne opustí káder víťaza Premier League a podľa všetkého zamieri do španielskeho Realu Madrid.



Klopp uviedol, že negatívne reakcie fanúšikov ho donútili vypnúť televíziu. „Som starý človek a nebudem márniť čas skrývaním sa za svoj názor. Keď nastúpil, tak som počul bučanie. Desať sekúnd mi trvalo, kým som to pochopil a potom som vypol televíziu. V tom momente som nemohol byť viac sklamaný, to nie sme my. Nezabudnite. Tento klub má pamäť a vďaka tomu sme sa preslávili. Nezabúdame na dobré, ale ani na zlé veci. Zlé však ignorujeme a pamätáme si tie dobré. Nemáte byť radi za to, že odchádza, ale nezabudnite na to, čo urobil pre tento klub,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Kloppa.



Dvadsaťšesťročný obranca bol súčasťou Liverpoolu celú svoju profesionálnu kariéru, počas tohto obdobia získal s tímom okrem iného dvakrát trofej pre víťaza Premier League, vyhral tiež Ligu majstrov, majstrovstvá sveta klubov, či Superpohár UEFA. „Každý deň odovzdával pre tento klub všetko počas 20 rokov. Teraz sa rozhodol ísť niekde inde. Nahnevaní môžu byť možno majitelia, že prečo nepodpísal nový kontrakt, my nie,“ dodal Klopp.