Klopp kritizoval prerozdelenie vstupeniek na finále Ligy majstrov

Liverpool 6. mája (TASR) - Futbalový tréner Jürgen Klopp kritizoval v piatok prerozdelenie lístkov na finále Ligy majstrov. Jeho Liverpool aj Real Madrid dostali pre svojich priaznivcov po 20.000 vstupeniek. Parížsky štadión Stade de France má kapacitu vyše 81.000 divákov.



Ďalších 12.000 lístkov je vo voľnom predaji v cene od 58 do 674 eur. "Keď vidíte ceny vstupeniek a všetko naokolo a potom dostanete toľkoto lístkov, tak sa pýtate, či je to správne. Ostáva 35.000 vstupeniek, čo to má znamenať? Kde sú?" neskrýval nemecký kormidelník rozhorčenie. Tohtoročné vyvrcholenie Ligy majstrov je naplánované na 28. mája. Informovala o tom agentúra DPA.