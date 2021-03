Klopp nepustí hráčov na repre zrazy v prípade karantény po návrate

Liverpool 3. marca (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp pohrozil, že neuvoľní hráčov pre potreby reprezentácií v prípade, ak by po návrate museli absolvovať karanténu. Britská vláda v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu nariadila povinnú izoláciu na desať dní pre každého, kto vstúpi do krajiny z tzv. "červenej krajiny".



V prípade Liverpoolu by sa to týkalo napríklad brazílskej trojice Alisson Becker, Roberto Firmino, Fabiano či Portugalčana Dioga Jotu. "Rozumiem záujmom národných futbalových asociácií, ale v súčasnosti sa nedá vyhovieť všetkým. Musíme si priznať, že hráčov platia kluby a ich záujmy by mali mať prednosť," citovala Kloppa agentúra AFP.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožnila klubom neuvoľniť hráčov, ktorých by zasiahli opatrenia a Klopp je pripravený využiť túto možnosť: "Myslím si, že všetky kluby súhlasia, že nemôžeme pustiť hráčov a potom ich nechať desať dní v hoteli, to skrátka nie je možné."