Klopp nevedel Hendersonovi zaručiť v Liverpoole dostatok herného času

Liverpool 15. septembra (TASR) - Anglický futbalista Jordan Henderson prestúpil do Saudskej Arábie preto, lebo v FC Liverpool mu reálne hrozilo, že by vysedával na lavičke náhradníkov. Tréner "The Reds" Jürgen Klopp v piatok potvrdil, že by v tejto sezóne nevedel skúsenému stredopoliarovi garantovať miesto v zostave a dostatok herného času.



Henderson, ktorý počas letného prestupového obdobia posilnil saudskoarabský Al-Ettifaq, minulý týždeň v rozhovore uviedol, že by na Anfielde zotrval, ak "by sa cítil byť chcený". "´Hendo´ povedal pravdu. Tak to naozaj bolo," vyjadril sa Klopp na piatkovej tlačovej konferencii. "Ak by som mu povedal, aby zostal v Liverpoole, že bude hlavný muž stredovej formácie, tak by nikam neodišiel. Lenže ja som mu to nemohol povedať. Preto prestúpil. Netreba za tým hľadať žiadny zlý úmysel," citovala kouča Liverpoolu agentúra AP.



Tridsaťtriročný Henderson, dlhoročný podporovateľ LGBTQ komunity, čelil za prestup do Saudskej Arábie tvrdej kritike. Organizácia pre ľudské práva Amnesty International uviedla, že členovia LGBTQ komunity vrátane cudzincov riskujú v tejto krajine uväznenie a telesné tresty. Henderson v rozhovore pre The Athletic priznal, že ho veľmi zabolelo, keď ho obvinili z toho, že sa obrátil ku komunite chrbtom.