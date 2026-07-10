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Klopp o niekdajšej snahe o Mbappeho: Mali sme päťizbové lietadlo
K najväčšej snahe malo prísť v roku 2017 počas Mbappeho pôsobenia v AS Monaco.
Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Futbalový tréner Jürgen Klopp počas pôsobenia v Liverpoole robil maximum, aby získal Kyliana Mbappeho. Kormidelník prezradil detaily v rozhovore pre nemecké médiá. K najväčšej snahe malo prísť v roku 2017 počas Mbappeho pôsobenia v AS Monaco.
Predstavitelia klubu vtedy leteli súkromným lietadlom do Nice, kde sa stretli s rodinou hviezdneho útočníka. „Leteli sme z Blackpoolu do Nice. Tam nastúpila celá Mbappeho rodina, lietadlo malo asi päť izieb,“ povedal Klopp. „Dali sme do toho naozaj všetko. Lietali sme v kruhu, rozprávali sa s rodinou a dali si chutné jedlo. Bolo to fantastické. A potom išiel do Paríža! Nakoniec podpísal zmluvu s PSG za 180 miliónov eur,“ dodal 59-ročný kouč, ktorý by sa mal stať novým kormidelníkom nemeckej reprezentácie.
Predstavitelia klubu vtedy leteli súkromným lietadlom do Nice, kde sa stretli s rodinou hviezdneho útočníka. „Leteli sme z Blackpoolu do Nice. Tam nastúpila celá Mbappeho rodina, lietadlo malo asi päť izieb,“ povedal Klopp. „Dali sme do toho naozaj všetko. Lietali sme v kruhu, rozprávali sa s rodinou a dali si chutné jedlo. Bolo to fantastické. A potom išiel do Paríža! Nakoniec podpísal zmluvu s PSG za 180 miliónov eur,“ dodal 59-ročný kouč, ktorý by sa mal stať novým kormidelníkom nemeckej reprezentácie.