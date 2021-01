Klopp očakáva v Anglicku náročný boj o postup do Ligy majstrov

Liverpool 18. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool budú mať podľa trénera Jürgena Kloppa starosti s kvalifikovaním sa do Ligy majstrov. Nemecký kouč po bezgólovej remíze v šlágri 19. kola Premier League s vedúcim Manchestrom United upozornil, že až po splnení tohto cieľa môže pomýšľať na obhajobu anglického titulu.



Úradujúcim majstrom pre zranenia chýba niekoľko obrancov na čele so stopérom Virgilom van Dijkom a pri absencii útočníka Dioga Jotu vyšli strelecky naprázdno v treťom ligovom zápase za sebou. V tabuľke figurujú na štvrtej priečke iba o päť bodov pred deviatym West Hamom United.



"V sezóne 2018/2019, keď sme skončili na druhom mieste, som začal pomýšľať na titul, až keď sme si zabezpečili účasť v Lige majstrov. Viem, aké ťažké je splniť tento cieľ, a v tomto ročníku to bude ešte náročnejšie. Fanúšikovia očakávajú víťazstvo v každom stretnutí a ja nie som iný. Už som sa však naučil, že si treba prejsť aj takýmito obdobiami. Zďaleka to nie je najťažšia situácia v mojej kariére, musíme len hrať ďalej. Zvykli sme si, že nám chýbajú zranení hráči, ale už sa začínajú vracať," povedal Klopp podľa agentúry AFP.