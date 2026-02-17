< sekcia Šport
Klopp ohlási posledné kolo na biatlone na ZOH
Klopp je fanúšikom zimných športov, v Nemeckom dome sa okrem iného stretol s tenistom Borisom Beckerom.
Autor TASR
Anterselva 17. februára (TASR) - Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp bude súčasťou ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Počas utorkových pretekov biatlonovej štafety mužov ohlási vstup do posledného kola.
Klopp je fanúšikom zimných športov, v Nemeckom dome sa okrem iného stretol s tenistom Borisom Beckerom. „Som fanúšikom všetkého, alpského lyžovania, bežeckého lyžovania, biatlonu. Niektorým športom rozumiem viac, keďže ich niekoľko rokov sledujem alebo som ich robil. Niektorým veciam zase nerozumiem vôbec, ako napríklad curlingu. Všetko je ale vzrušujúce. Dokonca ma požiadali, či by som pred posledným kolom nechcel zazvoniť na zvonček. Najskôr som zisťoval, čo to vlastne je, ale budem tam. Prvýkrát naživo uvidím preteky,“ citovala Kloppa agentúra APA. Preteky boli na programe od 14.30 h.
