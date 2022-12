Klopp označil Bellinghama za výnimočného hráča

Liverpool 26. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp označil anglického stredopoliara Judea Bellinghama za výnimočného hráča. Devätnásťročného Angličana spájajú s prestupom práve do Liverpoolu či Realu Madrid.



Bellingham figuroval na súpiske národného tímu na MS v Katare a skóroval pri úvodnom víťazstve Anglicka nad Iránom (6:2). V 19-tich rokoch sa stal kapitánom bundesligovej Borussie Dortmund. "Každý vidí, že je výnimočný. Ak sa spýtate niekoho, kto o futbale nevie nič alebo ho dlhšie obdobie nesledoval, koľko má Bellingham rokov, nemyslím si, že sa k jeho veku priblíži. Človek by povedal, že má 28 alebo 29, pretože hrá veľmi vyspelo. Na MS hral výnimočne. Absolútne výnimočne," povedal Klopp pre bbc.com.



Nemecký tréner pred príchodom do Liverpoolu v roku 2015 pôsobil sedem sezón na lavičke Dortmundu. "Povedal by som, že veci, ktoré Jude dokáže, sa učia ťažko a veci, ktoré ešte môže zlepšiť, sa učia ľahko. Takže áno, je to naozaj dobrý hráč. Myslím si to už dva alebo tri roky, odkedy prerazil v Dortmunde." Podľa BBC môže Bellingham prestúpiť do Liverpoolu či Realu Madrid. "Nemám poňatia, čo to znamená z hľadiska peňazí. Naozaj si myslím, že ak mu všetci chceme urobiť láskavosť, tak o peniazoch príliš nehovorme. Myslím to z pohľadu Anglicka. Neklaďme mu žiadne prekážky v jeho rozvoji," uzavrel Klopp.