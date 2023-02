Klopp po prvom ligovom triumfe Liverpoolu v roku 2023: Obrovská úľava

Liverpool 14. februára (TASR) - Trénerovi Jürgenovi Kloppovi z Liverpoolu spadol po víťazstve vo futbalovom Merseyside derby kameň zo srdca. Jeho zverenci dosiahli proti Evertonu prvý tohtoročný triumf v Premier League a v tabuľke sa posunuli na 9. miesto. Mohamed Salah ukončil suchoty a vsietil prvý ligový gól od 26. decembra.



Na konečných 2:0 upravil Holanďan Cody Gakpo, ktorý si otvoril strelecký účet v Liverpoole. "Po záverečnom hvizde som cítil obrovskú úľavu. Som spokojný s predvedeným výkonom. Hrali sme presne tak ako sme si predsavzali. Nedovolil sme Evertonu, aby nám vnútil svoj štýl hry. Nedostával sa príliš často k štandardným situáciám, z ktorých vie byť nebezpečný," uviedol Klopp pre akreditované médiá.



Everton sa mohol v 37. minúte ujať vedenia, no James Tarkowski po rohu trafil iba žrď. Liverpool následne založil rýchly brejk, Uruguajčan Darwin Nunez ideálne vysunul Salaha a egyptský kanonier s prehľadom prekonal Jordana Pickforda. V 49. minúte Jordan Henderson vybojoval loptu v strede ihriska a založil gólovú akciu. Trent Alexander-Arnold dlhou prihrávkou cez celé pokutové územie našiel Gakpa a ten skóroval do odkrytej bránky.



"Je skvelé, že sme dali dva góly z rýchlych protiútokov, jeden bol krajší ako druhý. Bol to náš najlepší zápas za uplynulé obdobie a som presvedčený, že nám dodá sebavedomie. Naši fanúšikovia si toto víťazstvo zaslúžili. Počas duelu vytvorili fantastickú, priam šialenú atmosféru, ktorá sa po vedúcom góle ešte vystupňovala," pochvaľoval si nemecký kouč.



Kormidelník hostí Sean Dyche neskrýval sklamanie, že jeho tím vyšiel na Anfielde naprázdno a zostal na zostupovej 18. priečke tabuľky. "Liverpool mal na začiatku zápasu prevahu, no postupne sme vyrovnali hru a mali veľkú možnosť ujať sa vedenia. Tarkowski však iba opečiatkoval žrď a o 15 či 16 sekúnd neskôr bolo zrazu všetko inak. Nestihli sme sa rýchlo vrátiť do obrany a Liverpool nás za to potrestal. Druhý inkasovaný gól na začiatku druhého polčasu nás definitívne zrazil na kolená," priznal Dyche. S mužstvom absolvoval druhý zápas a nenadviazal na úspech z toho debutového, keď obral vedúci Arsenal o všetky tri body (1:0).