Klopp pred šlágrom nepodceňuje United: Sú schopní úžasných vecí

Liverpool 22. októbra (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp varoval pred silou Manchestru United, hoci nadchádzajúci súper jeho tímu v Premier League aktuálne nepodáva presvedčivé výkony. Zverenci trénera Oleho Gunnara Solskjaera získali v lige za uplynulé tri stretnutia iba jeden bod a klesli na 6. priečku, Liverpool naopak v súťaži ešte neprehral a je druhý o bod za Chelsea.



Hráči United sa trápili aj v Lige majstrov doma proti Atalante Bergamo, keď prehrávali 0:2 a až v úplnom závere ich spasil Cristiano Ronaldo (3:2). "Nemôžu byť priveľmi spokojní s výsledkami, no všetci vieme, že sú schopní úžasných vecí. Už sme to videli. Keď Atalanta na Old Trafforde viedla, ani na sekundu som si nemädlil ruky. United mali v prvom polčase problémy, no aj tak si dokázali vytvoriť tri-štyri čisté šance. Druhý polčas bol prezentáciou toho, čoho sú schopní," povedal v piatok na tlačovej konferencii Klopp.



Rešpekt voči súperovi má aj nórsky tréner United. "Liverpool má skvelú formu a ťahá úspešnú sériu. Musíme mať proti nemu kvalitné mentálne nastavenie. Ak nechceme inkasovať, musíme sa na súperových útočníkov sústrediť 95 minút. Proti najlepším tímom na svete musíte odovzdať všetko a Liverpool takým je," vyzdvihol súpera Solskjaer.



Tradičná bitka dvoch odvekých rivalov je na programe v rámci 9. kola Premier League v nedeľu. Duel sa hrá v Manchestri od 17.30 SELČ.