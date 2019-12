Klopp predĺžil zmluvu s Liverpoolom: Ani som nerozmýšľal nad odchodom

Liverpool 13. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool si poistil služby trénera Jürgena Kloppa až do roku 2024. O podpise nového kontraktu informoval v piatok. Nemecký tréner mal pôvodne zmluvu do leta 2021.



Na "Anfield" prišiel v októbri 2015. Počas jeho pôsobenia sa Liverpool dvakrát dostal do finále Ligy majstrov, v minulej sezóne získal trofej po víťazstve nad Tottenhamom Hotspur 2:0. V sezóne 2018/2019 obsadil v ligovej tabuľke 2. miesto, za Manchestrom City zaostal o jediný bod.



"Tento klub niečo znamená. Páči sa mi tu a ani som nerozmýšľal nad odchodom. Keď vidím vývoj, ktorým sa uberáme cítim, že môj prínos môže byť ešte väčší. Naše výkony na ihrisku sú výsledkom rastu klubu. To, že som podpísal nový kontrakt dokazuje, že na oboch stranách panuje dôvera v ďalší pokrok, inak by som nesúhlasil s predĺžením zmluvy," uviedol na webe Liverpoolu Klopp.