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Klopp preferuje dlhodobé pôsobenie na lavičke Nemecka
Klopp má za sebou tri dlhšie pôsobenia na klubovej úrovni. Trénerskú kariéru odštartoval v Mainzi, ktorý viedol medzi rokmi 2001 až 2008.
Autor TASR
Berlín 8. júla (TASR) - Jürgen Klopp naznačil, že by preferoval dlhodobejšie pôsobenie na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie. Päťdesiatdeväťročný kormidelník sa má stať nástupcom Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil z funkcie po prekvapivom vypadnutí Nemecka v osemfinále MS 2026 s Paraguajom.
Klopp má za sebou tri dlhšie pôsobenia na klubovej úrovni. Trénerskú kariéru odštartoval v Mainzi, ktorý viedol medzi rokmi 2001 až 2008. Následne do roku 2015 šéfoval lavičke v Borussii Dortmund a absolvoval aj úspešný deväťročný angažmán v FC Liverpool (2015-2024). „V kluboch som pôsobil dlho a pre mňa nebolo dôležité iba prvé mužstvo. Ďalší zápas je jedna vec, ale druhou je budúcnosť toho všetkého. Ak chcete niečo zmeniť, musíte najprv vedieť, čo sa vlastne deje. Nemám tušenie, čo sa stane,“ citovala Kloppa agentúra DPA.
Okrem Kloppa má enormný záujem o nadviazanie spolupráce aj Nemecký futbalový zväz (DFB). Obe strany sú blízko k dohode, ktorá však stále nie je spečatená. Klopp medzičasom potvrdil, že pomohol presvedčiť Rudiho Völlera, aby pokračoval vo funkcii športového riaditeľa národného tímu. „Ak k tomu dôjde, bolo by veľmi užitočné mať tam niekoho, kto pozná postupy. Rudi má skúsenosti s dlhoročnou prácou pre zväz,“ doplnil Klopp.
Klopp má za sebou tri dlhšie pôsobenia na klubovej úrovni. Trénerskú kariéru odštartoval v Mainzi, ktorý viedol medzi rokmi 2001 až 2008. Následne do roku 2015 šéfoval lavičke v Borussii Dortmund a absolvoval aj úspešný deväťročný angažmán v FC Liverpool (2015-2024). „V kluboch som pôsobil dlho a pre mňa nebolo dôležité iba prvé mužstvo. Ďalší zápas je jedna vec, ale druhou je budúcnosť toho všetkého. Ak chcete niečo zmeniť, musíte najprv vedieť, čo sa vlastne deje. Nemám tušenie, čo sa stane,“ citovala Kloppa agentúra DPA.
Okrem Kloppa má enormný záujem o nadviazanie spolupráce aj Nemecký futbalový zväz (DFB). Obe strany sú blízko k dohode, ktorá však stále nie je spečatená. Klopp medzičasom potvrdil, že pomohol presvedčiť Rudiho Völlera, aby pokračoval vo funkcii športového riaditeľa národného tímu. „Ak k tomu dôjde, bolo by veľmi užitočné mať tam niekoho, kto pozná postupy. Rudi má skúsenosti s dlhoročnou prácou pre zväz,“ doplnil Klopp.