Klopp pripustil, že jeho výrok o rozhodcovi bol výsledkom emócií

Liverpool 2. mája (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp sa pokúsil po predchádzajúcich obvineniach rozhodcu Paula Tierneyho z nevhodného správania upokojiť situáciu. V utorok na tlačovej konferencii svoje výroky označil ako výsledok emócií a hnevu. Jeho konanie už vyšetruje anglická futbalová asociácia (FA).



Klopp v nedeľu po víťaznom góle Liverpoolu na 4:3 v zápase proti Tottenhamu na Anfield Road prejavil nadšenie aj priamo do tváre štvrtého rozhodcu Johna Brooksa. Za nešportové správanie uvidel žltú kartu, no nepáčilo sa mu, čo mu pri jej udelení povedal hlavný Tierney. "Povedal, že pre mňa je toto červená a vytiahol žltú. Po zápase som spomenul, že to nie je v poriadku a nechtiac som otvoril Pandorinu skrinku. Rozhodcovia sú na mňa pochopiteľne nahnevaní za moje výroky. Celá táto situácia nemala vôbec nastať. V tej chvíli bolo vo mne veľa emócií a hnevu. Preto som oslavoval tak, ako som oslavoval," snažil sa predložiť vysvetlenie nemecký kouč podľa AFP.