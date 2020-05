Klopp prosí fanúšikov, aby počas zápasov zostali doma

Liverpool 30. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp žiada fanúšikov klubu, aby po reštarte anglickej ligy nechodili pred Anfield počas zápasov. V Anglicku sa Premier League po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu opäť rozbehne v stredu 17. júna. Hrať sa ale bude bez fanúšikov podobne ako v Nemecku, Taliansku či Španielsku.



"Pred niekoľkými dňami som počul, že Liverpool má najlepšie domáce prostredie na svete. Teraz by sme možno mali hovoriť, že máme najlepších fanúšikov, ktorí zostanú doma. Máme radosť, že sa súťaž rozbehne, pretože chceme získať titul športovo na ihrisku. Dúfame, že sa tak stane na Anfielde, ale nevieme to. Naši fanúšikovia by však nemali porušiť nariadenia," citovala nemeckého trénera agentúra SID.



Na termíne reštartu súťaže sa vo štvrtok zhodli zástupcovia všetkých 20 klubov. Premier League by mala opäť odštartovať duelom medzi úradujúcim majstrom Manchestrom City a Arsenalom Londýn. Na 17. júna naplánovali aj ďalší dohrávaný súboj Aston Villy so Sheffieldom United. Zápasy 30. kola sa uskutočnia 19. až 21. júna.



Liverpool mal v čase prerušenia súťaže z dôvodu pandémie koronavírusu na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred druhým Manchestrom City. Do konca sezóny treba odohrať ešte deväť kôl, pričom "Citizens" majú v porovnaní s lídrom zápas k dobru. LFC stačia na titul dve víťazstvá a má tak na dosah zisk prvého titulu od roku 1990.