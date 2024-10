Klopp sa ako tréner nemeckej reprezentácie nevidí, verí Nagelsmannovi

Berlín 1. októbra (TASR) - Jürgen Klopp sa nevidí ako nástupca Juliana Nagelsmanna na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie ani v strednodobom období. Vyhlásil to v utorok, keď si prevzal ocenenie za zásluhy od nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.



Niekdajšieho kouča Borussie Dortmund či FC Liverpool ako možného nástupcu Nagelsmanna spomenul nedávno športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Rudi Völler. "Rudi je dobrý chlapec, dostal sa do situácie, keď mal hovoriť o tejto téme a povedal svoj názor. Všetci však veríme, že Julian Nagelsmann bude svoju prácu robiť oveľa, oveľa dlhšie ako do roku 2026," naznačil podľa DPA Klopp scenár, že Nemci budú na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta úspešní a súčasný reprezentačný tréner predĺži kontrakt s DFB.