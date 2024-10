Klopp sa pravdepodobne stane šéfom futbalového oddelenia Red Bullu

Berlín 9. októbra (TASR) - Jürgen Klopp sa pravdepodobne stane novým šéfom futbalového oddelenia Red Bullu. Podľa agentúry DPA mal 57-ročný kouč podpísať so spoločnosťou viacročnú zmluvu a do novej práce nastúpi 1. januára 2025. Informácie však oficiálne zatiaľ nikto nepotvrdil.



Nemecký kormidelník bude zodpovedný za medzinárodnú sieť všetkých futbalových klubov pod záštitou Red Bullu. Patria sem RB Lipsko, Salzburg, New York Red Bulls, Bragantino (Brazília) a Omiya Ardija (Japonsko). Spoločnosť získala akcie aj v anglickom Leeds United.



Klopp v lete opustil po deviatich rokoch lavičku FC Liverpool. Už predtým však oznámil, že rok neprijme žiadnu trénerskú funkciu.